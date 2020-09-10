7 yıldır kayıp Zeynep cinayete kurban gitmiş

Adana'da 7 yıl önce meydana gelen olayda, şiddet gördüğü ilk eşinden boşanan 22 yaşındaki Zeynep Söğüt, iki çocuğuyla annesinin evine yerleşti. Bir süre sonra ise taksici Savaş Sanatman ile yaşamaya başladı. Sevgilisi tarafından erkeklere pazarlandığı ileri sürülen Söğüt, hamile olduğunu fark edince durumu Sanatman'a söyledi. Çocuğu aldırmak istemeyen Söğüt ile Sanatman tartıştı. Bu sırada eve gelen, çeşitli suçlardan bir süre cezaevinde yatan ve daha sonra tahliye olan, Sanatman'ın akrabası Ersin Yalçınkaya genç kadını, yastıkla boğarak öldürdü. İkili, kentte çiçekçilik yapan Nazlı Tuğulucan'ın da yardımıyla bir bavula koydukları cesedi, Pozantı İlçesi Bürücek mahallesinde dereye attı.Geçen ay, 18 yıl önce işlenen kadın cinayetini gün yüzüne çıkaran Cinayet Büro Amirliği ekipleri 7 yıldır bulunamayan Zeynep Söğüt dosyasını tozlu raflardan alarak incelemeye başladı. Söğüt'ün en son görüştüğü kişi olan Savaş Sanatman'ı sorguya alan ekipler, şüphelinin verdiği ifadelerin çelişkili olmasından dolayı, 2013'te kullanılan taksinin plakasını Plaka Takip Sistemi'nden (PTS) sorguladı. Aracın Söğüt'ün kayıp ihbarının yapıldığı 2 gün öncesinden Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda Tekir gişesinden çıkış yaptığının saptanması üzerine, Sanatman olayı itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, Yalçınkaya ve Nazlı Tuğulucan'ın gözaltına aldı. Cinayeti itiraf eden zanlılar tutuklandı.