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9 yaşındaki çocuk

’ta alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlunu odasındaki . Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 21:07 Son Güncelleme: 10.9.2020 21:11 ABONE OL
9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde buldu

'ta alışverişten dönen anne, 9 yaşındaki oğlunu odasındaki . Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde buldu

Edinilen bilgiye göre olay, 'ın Kilimli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; oğlunu evde bırakarak alışverişe giden anne alışverişi yapıp kısa sürede eve geri döndü.

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde buldu

Eve geldiğinde yalnız olan oğlu Rüzgar E.'yi evde bulamayan anne, elbise dolabına bakınca şoka uğradı. Oğlunu atkı ile elbise dolabına asılı halde bulan anne sinir krizleri geçirdi.

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde buldu

Kilimli Semt Polikliniğine acil olarak kaldırılan çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rüzgar E.'nin cenazesi otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde buldu

Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

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9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde buldu
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