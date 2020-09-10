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Pozantı orman yangını : Adana orman yangınına müdahale başladı, son durum ne?

Geçtiğimiz günlerde meydana gelen Pozantı orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Kaleboynu mevkisinde başlayan orman yangınına tüm ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Çevre illerden de görülen yangının sebebi ise henüz bilinmiyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki bazı evlerde tahliye işlemi devam ediyor. Adana orman yangınına müdahale başladı, son durum ne? orman yangını ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:30 ABONE OL
Adana Pozantı orman yangını son dakika: Adana orman yangınına müdahale başladı, son durum ne?

Pozantı orman yangını haberleri peş peşe geliyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınları panik ve korkuya sebep olurken ekiplerin müdahalesi gecikmiyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki durumu merak eden vatandaşlar orman yangını son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Adana Pozantı'da yaşanan orman yangını ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

ADANA ORMAN YANGININA MÜDAHALE BAŞLADI!

Adana'nın Pozantı ilçesindeki 'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi halen devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

ADANA POZANTI ORMAN YANGINI SON DURUM

9 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde ortaya çıkan Adana Pozantı orman yangınına ekip müdahalesi devam ediyor. Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, "Yangına hem karadan hem havadan müdahalelerimize rağmen havanın da rüzgarlı olmasıyla beraber şu saatler itibariyle Belemedik Tabiat Parkı ve mahallemize ulaşmış durumda" diye konuştu.

İşte yangından son durum bilgileri…

Adana Pozantı orman yangını son dakika: Adana orman yangınına müdahale başladı, son durum ne?

ADANA ORMAN YANGINI SON DURUM NEDİR?

'nın Pozantı ilçesine bağlı Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.

söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın karamasıyla havadan müdahale ara verilen çalışmada 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.

Devam eden yangına ekipler karadan müdahale ediyor.

Adana Pozantı orman yangını son dakika: Adana orman yangınına müdahale başladı, son durum ne?

BAZI EVLER TAHLİYE EDİLDİ

bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmalarını inceledi.

Yılmaz ve beraberindekiler, yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım." şeklinde anons yapıldı.

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Adana Pozantı orman yangını son dakika: Adana orman yangınına müdahale başladı, son durum ne?
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