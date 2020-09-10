Adana Pozantı orman yangını son dakika: Adana orman yangınına müdahale başladı, son durum ne?

Adana Pozantı orman yangını son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınları panik ve korkuya sebep olurken ekiplerin müdahalesi gecikmiyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki durumu merak eden vatandaşlar Adana Pozantı orman yangını son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Adana Pozantı'da yaşanan orman yangını ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.
Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi halen devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi.
9 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde ortaya çıkan Adana Pozantı orman yangınına ekip müdahalesi devam ediyor. Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, "Yangına hem karadan hem havadan müdahalelerimize rağmen havanın da rüzgarlı olmasıyla beraber şu saatler itibariyle Belemedik Tabiat Parkı ve mahallemize ulaşmış durumda" diye konuştu.
İşte yangından son durum bilgileri…
Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Kaleboynu mevkisindeki dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü, Adana Büyükşehir Belediyesi ile çevre illerin itfaiyelerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir ekip tarafından müdahale ediliyor.
Yangın söndürmede akşam saatlerine kadar 6 helikopter ve iki uçak kullanıldı. Havanın karamasıyla havadan müdahale ara verilen çalışmada 53 arazöz, 18 su tankı, 400 personel ve çok sayıda iş makinesiyle ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da Belemedik Mahallesi'ndeki tabiat parkı civarında kurulan koordinasyon merkezinden ekiplerin müdahalesini yönlendiriyor.
Devam eden yangına ekipler karadan müdahale ediyor.
Yangın bölgesine gelen Pozantı Kaymakamı Nurettin Yavuz ile Belediye Başkanı Mustafa Çay ve Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da söndürme çalışmalarını inceledi.
Yılmaz ve beraberindekiler, yangının tehdit ettiği Belemedik Mahallesi'nde incelemelerin ardından jandarma ekipleri tarafından, "Yangın mahallemizi tehdit etmektedir. Evleri seri şekilde boşaltalım." şeklinde anons yapıldı.