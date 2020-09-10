Adana Pozantı orman yangını son dakika: Adana orman yangınına müdahale başladı, son durum ne?

Adana Pozantı orman yangını son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ülkemizde yaşanan orman yangınları panik ve korkuya sebep olurken ekiplerin müdahalesi gecikmiyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor. Bölgedeki durumu merak eden vatandaşlar Adana Pozantı orman yangını son durum ne sorusuna yanıt arıyor. Haberimizde, Adana Pozantı'da yaşanan orman yangını ile ilgili son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz.

ADANA ORMAN YANGININA MÜDAHALE BAŞLADI!

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi halen devam ediyor. Alevlerin sıçrama riskine karşı bölgedeki Belemedik Mahallesi'nde bulunan evler, jandarma, zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye edildi.

ADANA POZANTI ORMAN YANGINI SON DURUM

9 Eylül Çarşamba günü öğle saatlerinde ortaya çıkan Adana Pozantı orman yangınına ekip müdahalesi devam ediyor. Pozantı Belediyesi Başkanı Mustafa Çay, yaptığı açıklamada, "Yangına hem karadan hem havadan müdahalelerimize rağmen havanın da rüzgarlı olmasıyla beraber şu saatler itibariyle Belemedik Tabiat Parkı ve mahallemize ulaşmış durumda" diye konuştu.

İşte yangından son durum bilgileri…