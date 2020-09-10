Adliye önünde silahlı çatışma

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşmanın ardından 2 grup arasında çatışma çıktı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davası sonrası meydana gelen silahlı çatışmaya polis ekipleri anında müdahale etti. Şans eseri yaralanan olmadığı olayda Ufuk K., Yüksel K., Cebrail K. ve Yahya G. isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince hemen gözaltına alındı.Olayın ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, bir şüpheli şahsı daha gözaltına alarak polis merkezine götürdü.