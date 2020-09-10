Ağrı'da Kovid-19 testi pozitif çıkan hastalar "hastabüs" ile evlerine götürülecek

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ağrı Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında Kovid-19 testleri pozitif çıkan vatandaşların evlerine ücretsiz götürülmesi için protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, "İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi yönetiminin isteği üzerine bundan böyle test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı gidecekleri yerlere bırakmak için hastabüslerimiz ücretsiz hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Sayan, test sonucu pozitif çıkan vatandaşların Sağlık Müdürlüğü ve hastanenin göndermek istediği yere ulaştırılacağını kaydetti.