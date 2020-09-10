Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin son dakika detaylar... Ümitcan Uygun'un eski sevgilisinden skandal sözler!

Son dakika haberi...Ümitcan Uygun hakkında ismini vermek istemeyen bir izleyici açıklamalarda bulundu. "Dün gördüm ama çalıştığımız için bugün bağlanabildim. Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik. Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın ümitcandan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..." İşte Aleyna Çakır olayından son dakika gelişmeleri...
"Aleyna'yı ben öldürdüm hepinizi öldürürüm kimsenin ruhu duymaz" dedi mekandaki herkes duydu "Ümit, Aleyna'yı öldürdüğünü söyledi. "
Son gelişmeler şöyle...
Ümitcan Uygun'un eski sevgilisinden açıklamalar...
Uygunsuz resimlerini çekmiş. Benden kurtulamazsın dedi. Beni gece kulüplerinde çalıştırmak için zorladım. "Çok kötü şeyler yaşadım" Şikayetçi olamadım, elinde resimlerim olduğunu biliyordum... "Tehdit ve şantajla beni çalıştırıyordu" Beraber olduğumuz sürece benim üzerimden para kazandı. Ben bir ekmek bile alamıyordum. Gece kuluplerinde tabaklardan kalanlarla karnımı doyuruyordum. Benim elime para geçmiyordu. Bir miktar benim elime geçiyordu, ne kadar para kazandığımı bile bilmiyordum. "Kazandığım parayı elimden alıyordu."
"Özür dileyerek konuşuyorum suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm..." diyerek açıklamalar yaptığı sırada Aleyna Çakır'ın anne ve babası sinir krizi geçirerek açıklamalarda bulundu....
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Böyle insanları gezdirmeyin, bugün benim çocuğum... Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu çocuğun haline bak, sen insan olsan...
Müge Anlı | CANLI YAYIN| 10 Eylül 2020 Perşembe atv izle! İşkenceye maruz kalan genç kız cinayete... | Video
Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in (21) ölümünden suçlanan erkek arkadaşı canlı yayına bağlanarak suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümü ile ilgili dosyayı programına taşıdı. Programa katılan genç kızın ailesi, kızlarına şiddet uygularken çektiği görüntüleri sosyal medyaya paylaşan sevgilisi Ü.U. tarafından öldürüldüğünü düşünüyordu.
Şüphelerin odağındaki erkek arkadaş, yayına bağlanarak "Suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Genç kızın ailesi ise bu sözlerin üzerine çılgına döndü. Öte yandan sosyal medyada, erkek arkadaşın ismiyle etiket oluşturuldu ve gündeme oturdu.