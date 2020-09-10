Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüne ilişkin son dakika detaylar... Ümitcan Uygun'un eski sevgilisinden skandal sözler!

"Özür dileyerek konuşuyorum suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum Selin ağzıma silah soktu diyen hanımefendi pandemi döneminde benim kız arkadaşımı arayıp benim evimde kalan insan ben cenazesini kendi elimle götürdüm..." diyerek açıklamalar yaptığı sırada Aleyna Çakır'ın anne ve babası sinir krizi geçirerek açıklamalarda bulundu....

BABA: TUTUKLANSIN İSTİYORUM

Böyle insanları gezdirmeyin, bugün benim çocuğum... Allah seni bildiği gibi yapsın. Şu çocuğun haline bak, sen insan olsan...

Müge Anlı | CANLI YAYIN| 10 Eylül 2020 Perşembe atv izle! İşkenceye maruz kalan genç kız cinayete... | Video