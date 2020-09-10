Annesini öldüren katil evlat komşularıyla dalga geçmiş...

YAKIN MESAFEDEN ÖLDÜRÜP, PARASINI ÇEKMİŞ



Annenin evini satmak istememesi üzerine Berk Karan'ın, 3 yıl kadar önce internet üzerinden satın aldığı pompalı av tüfeği ile Seher Fak'ı kahvaltı hazırlarken yakın mesafeden yüzüne doğru ateş ederek öldürdüğü bildirilen iddianamede, şüphelinin 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi.



İddianamede Karan'ın ayrıca annesine ait kredi kartından 2 bin 150 TL çektiği de ifade edildi.



