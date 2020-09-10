Arama kaydedici: Telefon görüşmelerini kaydetmek nasıl yapılır?

Telefonda konuşmaları kaydetmeyi sağlayan uygulama ile telefon aramasını kaydedin ve hangi aramayı saklayacağınızı seçebilirsiniz. Daha sonra kaydedilecek aramaları ve göz ardı edilecek aramaları belirleyebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz yapmış olduğunuz kaydı dinleyebilir, notlar ekleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Android telefonlardaki uygulama mağazası Google Play Store'da, telefon görüşme kaydı yapmaya yarayan pek çok uygulama mevcuttur. Bu uygulamalar ile artık konuşma kaydını tutabilirsiniz. Arama kaydedici hakkında merak edilen detayları derledik. Konuşmaları kaydetme programları nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Ses kayıt programı işte detaylar.

KONUŞMALARI KAYDETME PROGRAMI

Telefon konuşmalarını kaydeden birçok program vardır. Uygulama mağazalarından bu uygulamalar indirilebilir. Fakat bu uygulamaların güvenirliği ve gizlilik haklarını ihlal konusunda güvenilir bir yanları yoktur. Bu uygulamaları kullanmadan önce araştırmanız önerilmektedir. Herhangi bir gizlilik ihlali durumunda uygulamayı silebilirsiniz. Google Play Store'de bulabileceğiniz uygulamaları hazırladık.

Çağrı kaydedici programlar şu şekildedir:

•Görüşme Kayıt- ACR

•Arama Kaydedici (Appliqato)

•Arama Kaydedici (Recorder & Smart Apps)

•Çağrı Kaydedici

•Call Recorder Automatic

•Arama Kaydı (Cube ACR)

•Otter Voice Notes

•SmartMob Smart Recorder

•Smart Voice Recorder

•Ses Kaydedici

SES KAYIT PROGRAMI

Telefon ses kaydedici programlar şu şekilde belirtilmektedir:

•FL Studio 20.7.2 1863

•Skype recorder 3.0

•Audacity 1.2.6

•AVS Audio Recorder 4.0.1.21

•Audio Record Expert 2.0.2015.419

•Fox Magic Audio Recorder 1.00

•Ses Kaydedici- Ses Kayıt 4+