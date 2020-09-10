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’da kavgası kanlı bitti

'ın Efeler ilçesinde tartışması, kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen olayda 1'i kadın 3 kişi yaralandı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 08:42 Son Güncelleme: 10.9.2020 08:42 ABONE OL
Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti

Olay, Efeler Gençlik Caddesi önünde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasında laf atma sebebiyle tartışma başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda 1'i kadın 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edilirken, olay yerine gelen ekipler 2 grubun arasına girerek kavgayı ayırmak istedi.

Polis ekipleri zorluk çıkartan şüphelileri kelepçe takarak gözaltına aldı. Kavga sonrasında yaralanan M.Y., B.K. ve hamile olduğu öğrenilen B.D. 112 sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma

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Aydın’da laf atma kavgası kanlı bitti
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