Aydın'da yangın kontrol altında

Türkiye, son birkaç gündür çeşitli illerde ve ilçelerde çıkan yangınlarla mücadele ediyor. Bu yangınlara müdahale eden ekipler, zaman zaman zor anlar yaşıyor. Bugün Aydın'da çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

YANGININ NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Aydın'ın Çine ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alabayır mevkisinin üst kesimindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler gönderildi.

23 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 11 arazöz, 2 su İkmal aracı, 2 belediye arazözü, 2 iş makinesi ve 55 işçiyle müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangında 23 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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