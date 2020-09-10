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Bir haftalık bebeği ölüme terk ettiler! İstanbul Fatih'te poşet içine koyularak çöp konteynerlerinin yanına bırakılan bir haftalık bebek ağlama seslerini duyan bir vatandaş tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeği kimin bıraktığı ise henüz tespit edilemedi.

AA Giriş Tarihi: 10.9.2020 18:04 Son Güncelleme: 10.9.2020 18:08 ABONE OL

İstanbul Fatih'te poşet içine koyularak çöp konteynerlerinin yanına bırakılan bir haftalık bebek ağlama seslerini duyan bir vatandaş tarafından bulundu. Hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeği kimin bıraktığı ise henüz tespit edilemedi.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta, çöp konteynerinin arkasında kundağa sarılı halde ağlayan bir bebek olduğunu gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede otopark işleten AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağa aracı park ettikten sonra bir ağlama sesi duyduğunu ve çevreye baktığında çöp konteynerinin arkasında yeni doğmuş bir bebek gördüğünü söyledi.