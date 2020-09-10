Bülent Arınç'tan son dakika haberi geldi: Corona virüse yakalanan Bülent Arınç kaç yaşında?

Corona virüsü salgını tüm dünyada sıradan insanlardan, sanatçılara, siyaset ve spor dünyasına kadar herkesi etkiliyor. Son olarak, Bülent Arınç'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bülent Arınç koronavirüse yakalanmasının ardından vatandaşlar, Bülent Arınç'ın hastalığı nasıl geçirdiği ve sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Merak edilen konuların arasında ise Bülent Arınç kaç yaşında sorusu yer alıyor.

BÜLENT ARINÇ CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI: BÜLENT ARINÇ KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. Manisa'da serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasetle uğraşarak Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.