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'tan son dakika haberi geldi: Corona virüse yakalanan Bülent Arınç ?

ile ilgili son dakika haberi geldi. Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı, siyaset dünyasını da etkilemeye devam ediyor. Türk siyasi tarihinin tanınan isimleri arasında yer alan Bülent Arınç'ın koronaya yakalandığı açıklandı. Bu haberin ardından vatandaşlar, Bülent Arınç'ın son sağlık durumunu ve Bülent Arınç sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, corona virüse yakalanan Bülent Arınç kaç yaşında? İşte, son sağlık durumu ve Bülent Arınç yaşı...

Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:17 Son Güncelleme: 10.9.2020 15:17 ABONE OL
Bülent Arınç'tan son dakika haberi geldi: Corona virüse yakalanan Bülent Arınç kaç yaşında?

Corona virüsü salgını tüm dünyada sıradan insanlardan, sanatçılara, siyaset ve spor dünyasına kadar herkesi etkiliyor. Son olarak, 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bülent Arınç koronavirüse yakalanmasının ardından vatandaşlar, Bülent Arınç'ın hastalığı nasıl geçirdiği ve sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Merak edilen konuların arasında ise Bülent Arınç sorusu yer alıyor.

BÜLENT ARINÇ CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI: BÜLENT ARINÇ KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi´nden mezun oldu. Manisa'da serbest avukatlık yaptı. Üniversite yıllarından itibaren siyasetle uğraşarak Gençlik Kolları Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Bülent Arınç'tan son dakika haberi geldi: Corona virüse yakalanan Bülent Arınç kaç yaşında?

24 Aralık 1995 seçimlerinde Refah Partisinden Manisa Milletvekili seçilen , partisinin MKYK üyeliğinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Ve Türkiye AB Karma Komisyonu´nda çalıştı. Yurtiçi ve yurtdışı resmi toplantı ve sempozyumlara katıldı.

Bülent Arınç'tan son dakika haberi geldi: Corona virüse yakalanan Bülent Arınç kaç yaşında?

18 Nisan 1999 seçimlerinde Fazilet Partisinden Manisa Milletvekili seçilen iki yasama dönemi süresince Fazilet Partisi Grup Başkan Vekilliği görevini icra etti. Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Üyeliği yaptı. Fazilet Partisi´nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmasından sonra kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi´ne katıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup başkanlığına seçildi.

Bülent Arınç'tan son dakika haberi geldi: Corona virüse yakalanan Bülent Arınç kaç yaşında?

3 Kasım 2002 tarihinde yapılan Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde üçüncü kez Manisa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Milletvekili Erken Genel Seçimlerinde dördüncü kez Manisa Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. XX., XXI., XXII.ve XXIII. Dönem Manisa, XXIV. Dönem Bursa Milletvekilidir.

19 Kasım 2002 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi. 22 Temmuz Genel Seçimleri'nin ardından yapılan Meclis Başkanlığı seçimlerine aday olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi cumhurbaşkanlığı için adı geçen Arınç 24 Nisan 2007 günü aday olmayacağını açıkladı.1 Mayıs 2009 günü yapılan kabine revizyonunda kabineye girmiştir. 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde Başbakan yardımcılığı ve hükümet sözcülüğü görevini üstlenmiştir.

İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Bülent Arınç'tan son dakika haberi geldi: Corona virüse yakalanan Bülent Arınç kaç yaşında?
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