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'de infial yaratan görüntüye ceza kesildi

'nin Biga ilçesinde turşuluk biber üreten firmada çalışan kişinin dans ederek biberleri ezdiği görüntüler sonrası firmanın alacağı ceza da netleşti. yayımlanan görüntülerden sonra hijyen kurallarına uymayan firmaya 13 bin 954 lira para cezası verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 20:18 Son Güncelleme: 10.9.2020 20:54 ABONE OL
Çanakkale'de infial yaratan görüntüye ceza kesildi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde turşuluk biberleri ayağıyla ezen kişi, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girmişti. Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine konuyla ilgili inceleme başlatılmıştı. Bugün incelemenin sonucu belli oldu.

Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı | Video


13 BİN 954 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, söz konusu görüntüler üzerine bölgedeki işletmelerin güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlardan, söz konusu kişinin çalıştığı firma belirlendi, şirkete gerekli hijyen kurallarına uymadığı gerekçesiyle 13 bin 954 TL ceza kesildi. İmalat aşamasındaki 2,5 ton ürün de imha edildi.

TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU


Öte yandan, turşu yapılmak için hazırlanan fıçıya çıplak ayaklarıyla giren ve içindeki biberlere ayak ve elleriyle bastırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan gencin davranışı tepkilere neden oldu.

Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen gencin görüntüsü tepki topladı

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Çanakkale'de infial yaratan görüntüye ceza kesildi
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