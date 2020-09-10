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Cezaevi firarisi yakalandı, polislere 'Hakkınızı helal edin' dedi

'ta cezaevi firarisi olan ve 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Serdar E. (40), polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 17:06 ABONE OL
Cezaevi firarisi yakalandı, polislere 'Hakkınızı helal edin' dedi

Adliyeye sevk edilen Serdar E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serdar E., cezaevine götürülürken işlemlerini yapan polislere, "Allah razı olsun, hakkınızı helal edin ağabey" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cezaevi firarisi olan Serdar E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 'Uyuşturucu ticareti'nden kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olan Serdar E.'nin Kayabaşı Mahallesi'ndeki evde olduğunu belirleyen polis, öğle saatlerinde adrese operasyon düzenledi.

Evde yakalanarak, gözaltına alınan Serdar E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cezaevine gönderilmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Serdar E., çıkışta kendisini araca bindiren polislere, "Allah razı olsun, hakkınızı helal edin ağabey" dedi.

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Cezaevi firarisi yakalandı, polislere 'Hakkınızı helal edin' dedi
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