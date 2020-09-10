Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir?

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namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir?

İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı bir gün olan ’ya bir kez daha sağlık, huzurlu şekilde ulaşmış olmanın sevinci içerisindeyiz. Bugün yerine getirilecek namaz ibadeti için Müslüman vatandaşlarımız camilere coronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak gidecek ve yüce Allah’a ibadet ve dualar edecek. Öte yandan haftada 1 kez kılınan bu namazın kılınışı kimi zaman unutulabiliyor. Bu bağlamda hafızasını tazelemek ve yeni bilgiler öğrenmek isteyenler Diyanet ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorularına ilişkin cevap arayışını sürdürüyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler…

Giriş Tarihi: 11.9.2020 01:31 Son Güncelleme: 11.9.2020 01:31 ABONE OL
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir?

Müslümanlar oldukça anlamı, önemi ve yeri oldukça değerli olan bir gününe daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün namaz ibadeti için koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanarak ibadetimizi yerine getirecek ve dualar edeceğiz. Öte yandan haftada bir kez kılınan bu namazın kılınış bilgileri unutulabilmektedir. Durum böyle olunca bilgilerini yenilemek ve yeni detaylar öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Cuma namazı nasıl kılınır, ? Soruları üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR? CUMA NAMAZI KILINIŞI VE OKUNACAK DUALAR İLE SURELER NELERDİR?

Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir? sorusunun cevapları ve diğer merak edilenlere ilişkin ayrıntılar şöyle;

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

  • Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır.
  • Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
  • Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
  • Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir?
  • "Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.
  • İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.
  • Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.
  • Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir?

ABDEST NASIL ALINIR?

  • Niyet edilir

Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.

  • Eller yıkanır

Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.

  • Ağız yıkanır

Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.

  • Burun yıkanır

Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.

  • Yüz yıkanır

İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.

  • Kollar yıkanır

Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.

  • Baş mesh edilir

Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.

  • Kulaklar yıkanır

Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.

  • Boyun mesh edilir

Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.

  • Ayaklar yıkanır

En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.

NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.

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Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir?
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