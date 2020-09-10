Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir?

Müslümanlar oldukça anlamı, önemi ve yeri oldukça değerli olan bir Cuma gününe daha ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün namaz ibadeti için koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanarak ibadetimizi yerine getirecek ve dualar edeceğiz. Öte yandan haftada bir kez kılınan bu namazın kılınış bilgileri unutulabilmektedir. Durum böyle olunca bilgilerini yenilemek ve yeni detaylar öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Soruları üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?
Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ve okunacak dualar ile sureler nelerdir? sorusunun cevapları ve diğer merak edilenlere ilişkin ayrıntılar şöyle;
Önce "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" şeklinde niyet edilir.
Sonra "Eûzübillahimineşşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" denilerek eller bileklere ve parmak araları da dahil olmak üzere üçer defa yıkanır.
Sağ el ile ağza üç defa su verilir. Her su alınışında ağız çalkalanır ve su dökülür.
Yine sağ el ile buruna üç kez su verilir ve sol el ile sümkürülür.
İki avuca su alınarak saç bitiminden çene altına kadar yüz üçer defa yıkanır.
Sonrasında sağ kol dirsekle beraber üç kez, sonra sol kol aynı şekilde üçer kez yıkanır.
Sağ el ile başının dörtte biri mesh edilir.
Sonra her iki el ıslatılıp serçe parmaklar ile kulakların için mesh edilirken, kulakların arka kısmı da baş parmaklar ile mesh edilir.
Sonrasında baş ve serçe parmakları kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarının dışı ile boyun mesh edilir.
En son ayaklar yıkanır. Parmaklardan başlanarak önce sağ sonra sol ayağı topuk kemiği ile birlikte üçer kez yıkanır. Parmak aralarının da yıkanması gerekmektedir.
NOT: Kadın ve erkek abdest alınışı arasında hiçbir fark yoktur.