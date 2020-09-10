Demir korkuluk kırılınca çalışma yapan işçi 3'üncü kattan düştü

Şişli Bozkurt Mahallesi'ndeki olay saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Ev sahibi 3'üncü katındaki dairesinin pencere çerçevesini değiştirmek için işçi çağırdı. Gelen işçi çalışırken bastığı demir korkuluk koptu. Üçüncü kattan düşen Hakan Taşçı (43) yaralandı. Yaralı işçi için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılıdı. Olay sonrası soruşturma başlatan polis ekibi Taşçı ile birlikte çalışan diğer işçiyi ifadesi için polis merkezine götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de sokağı güvenlik şerdi ile kapatarak olay yeri incelemesi yaptı.