Haberler Yaşam Haberleri En pahalı okey! 25 kişiye 78 bin lira ceza

En pahalı okey! 25 kişiye 78 bin lira ceza Maltepe'de bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle yasak olmasına rağmen oyun oynayan vatandaşların bulunduğu bir kahvehaneye baskın yaptı. Kahvehane sahibinin de içinde bulunduğu 25 kişiye 78 bin 750 lira para cezası yazıldı.

DHA Giriş Tarihi: 10.9.2020 11:41 ABONE OL