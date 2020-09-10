Eşinin boğazını kesip intihar etti

İzmir'de öğretmen İrfan Temelli (51), eşi Meryem Temelli'nin (50) boğazını keserek öldürdükten sonra 4. katta atlayarak intihar etti. Olay, Buca Efeler Mahallesi 318 Sokak'ta bulunan bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, sınıf öğretmeni İrfan Temelli ile şiddetli geçimsizlik yaşadığı ileri sürülen eşiMeryem Temelli arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İrfan Temelli ekmek bıçağı ile 9 yaşındaki oğlu E.T.'nin gözleri önünde eşinin boğazını keserek öldürdü. İrfan Temelli, daha sonra 4. kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan Temelli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.