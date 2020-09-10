Eski nişanlı dehşet saçtı

Denizli'de üniversite öğrencisi Şeyda Küçükay (25), ayrıldığı eski nişanlısı Erdem K. (38) tarafından kaçırılıp 9 gün işkenceye maruz kaldı. Bir fırsatını bulup kaçan genç kız Denizli'de peşinden gelen Erdem K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Emniyet güçlerince yakalanan saldırgan tutuklandı.Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Şeyda Küçükay, 3 yıl önce sosyal medyadan Kocaeli'de yaşayan Erdem K. ile tanıştı. Çift kısa süre sonra nişanlandı. Şeyda Küçükay, Erdem K. hakkında dolandırıcılık, taciz ve tecavüz suçlamaları olduğunu öğrenince ayrıldı. Genç kızın peşini bırakmayan Erdem K., Denizli'ye gelip oturduğu evi buldu. Küçükay'ın yaşadığı dairenin yanındaki daireyi kiralayan saldırgan, eski nişanlısını kapı önündeki terliklerini ve ayakkabılarını kesip burnunu kırdı. Tutuklanan Erdem K. pandemi süreci nedeniyle cezaevinden tahliye edildi. Sürekli ölüm korkusuyla yaşayan Şeyda Küçükay, iddiaya göre Erdem K. tarafından çarşafa sarılıp Kocaeli'deki evine götürüldü. Burada 9 gün boyunca elleri ve ayakları bağlı şekilde işkence gören Küçükay, kaçarak polise sığındı. Polis tarafından her yerde aranan Erdem K., genç kızın yemek yediği restorana ateş etti. Emniyet güçleri Erdem K. ile birlikte ona yardım ettiği ileri sürülen Recep S. ve Derya K.'yi yakaladı. İki şüpheli tutuklandı.