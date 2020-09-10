Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 10 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

yattı mı, hangi illerde yattı? 10 Eylül sorgula

Ülkemizde devlet tarafından yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen sorgulamaları il il yapılıyor. Evde bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli bireylere bakan vatandaşların faydalandığı ödenek e devlet ve sms yolu üzerinden sorgulanıyor. Eylül ayı içerisinde bulunduğumuz zamanlarda vatandaşlar parasının hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Peki , hangi illerde yattı? 10 Eylül sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.9.2020 12:27 ABONE OL
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 10 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yatırırken il il sorgulamalar an itibariyle hız kazandı. Devlet tarafından verilen parasından faydalanan vatandaşlar haftanın dördüncü gününde ödeneklerin hangi illerde yattığını öğrenmeye çalışıyor. Bakanlık tarafından, bakıma muhtaç, ihtiyacı olan engelliler ile yaşlıların ailelerinden ayrılmamaları aracılığı ile ödenen , hangi illerde yattı? 10 Eylül 2020 sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 10 EYLÜL 2020

Devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılırken, il il sorgulamalar da devam ediyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır. Haberimizde, 10 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 10 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, HANGİ İLLERDE YATTI?

yatırılmadı. 10 Eylül 2020 tarihi itibarıyla maaşlar henüz hiçbir ilde yatırılmazken, ödemelerin önümüzdeki günlerde kademe kademe yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 10 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 10 Eylül Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA