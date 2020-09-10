Fatih'te sokağa terk edilen bebek bulundu

Yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen kız bebek, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BİR AĞLAMA SESİ DUYDU...

Bölgede otopark işleten Mehmet Yıldırım, yaptığı açıklamada, sokağa aracı park ettikten sonra bir ağlama sesi duyduğunu ve çevreye baktığında çöp konteynerinin arkasında yeni doğmuş bir bebek gördüğünü söyledi. Hemen 112'yi aradığını anlatan Yıldırım, sağlık görevlilerinin geldiğini ve bebeği alıp hastaneye götürdüğünü belirtti.