Font bulma: Resimden yazı fontu bulma nasıl yapılır?

Fontlar bir yazı tipidir. Dijital ortamlarda kullanılan fontlar yazı tiplerinin; genişlik, uzunluk ve tip açısından belirli bir isim verilerek oluşmasından meydana gelmektedir. Grafik tasarımla uğraşanlar logo veya farklı tasarımlar yaparken fontlara ihtiyaç duyarlar. En iyi fontu bulmak içinde genellikle resimden font bulma yöntemini denerler. Bir resmin üzerindeki fontu bulmak zor gibi gözükse de aslında oldukça kolaydır. Yazı karakteri bulma işlemleri ile size detaylı bilgileri vereceğiz.

FONT BULMA

Grafik tasarımda en önemli şeylerden biri farklı bir iş yapabilmektir. Bunun için yeni ve farklı font arama isteği oluşur. Yazı karakteri bulma işlemleri için günümüzde birçok alternatif web sitesi vardır. Ücretli ve ücretsiz olmak üzere isteğe göre popüler olan fontlar bulabilirsiniz. Arama motoru devi Google dahi grafikle uğraşanlar için Google Font Kütüphanesi adı altında bu hizmeti sunmaktadır. Eğer resim üzerinden font bulmak istiyorsanız sizlere adım adım nasıl yapıldığını açıkladık.

RESİMDEN FONT BULMA

Bir fotoğrafın üzerinde yer alan fontu bulmak ilk başta zor gözükebilmektedir. Son zamanlarda çıkan birçok web sitesi ve uygulamalar sayesinde artık resimden font bulma işlemleri kolaylaştı. Resimden yazı fontu bulmak için bu adımları izleyebilirsiniz:

• İlk önce ilgili web sitelerden birine gidiniz.

• Ana sayfada yer alan "Upload Image" ya da Türkçe karşılığı "Resim Yükle" yazan yere bulmuş olduğunuz fontlu resmi yükleyiniz.

• Yüklediğiniz resim otomatik olarak taranır. Resim içerisindeki fontlar aranır. Ayrıca bazı web sitelerinde fontun olduğu bölgeyi seçebiliyorsunuz.

• Yazılım size bulunan fontları ortaya çıkarır. Ücretli ya da ücretsiz fontları seçerek filtreleyebilirsiniz.

Size aktardığımız örnekte birçok font bulma web sitesinde resim üzerinden fontun nasıl bulunduğunu açıkladık. Bazı web sitelerinde bu yöntemler farklılık göstebilmektedir