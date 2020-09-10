Hemşireleri dövüp hasta yakınını bıçakladı

AİLE HEKİMLERİNDEN AÇIKLAMA



Balıkesir Aile Hekimleri Derneği adına açıklama yapan Dernek Başkanı Fevzi Turgut, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde annesine aşı yaptırmak için Ayvalık 5 nolu aile sağlığı merkezine getiren vatandaşımız aşı olmaması nedeniyle annesine nasıl aşı yapılmaz diye aşı odasına dalıp hemşire hanımları darbetmeye başlıyor. Bunun üzerine dışarıda bekleyen bir hasta yakını hemşire hanımları kurtarmak için araya girdiğinde, şahıs tarafından bıçaklanmış bulunmaktadır. Arkadaşlarımız hastaneden darp raporu almışlar, karakola gidip ifade verdiler. Basında çıkan haberler yüzünden kontrolsüz bir şekilde aşılanmaya gelen ve yetersiz kalan aşı tedariki yüzünden aile hekimliği çalışanlarının darbedileceği defaten basın açıklamaları ile anlatılmış ve uyarılmış olmasına rağmen hiç bir önlemin alınmayarak aile hekimliği çalışanlarının darba açık hale getirilmesinin sonucunu yaşamış bulunmaktayız. Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce acilen gerekli önlemlerin alınması ve yerel basına mutlaka açıklama yapılması elzemdir. Sadece iş için varsayılan ama ne korumak için ne de haklarının ödenmesi için tek bir adım atılmayan sağlık çalışanlarının yok sayılmasından vazgeçilmelidir. Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hekiminden, ebe, hemşire ve hizmetlisine kadar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz."