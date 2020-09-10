Hırsızın rahat tavırları görenlere pes dedirtti

Yenişehir-Bilecik yolu üzerinde bulunan mermer atölyesine girerek içeride keşif yapan hırsız, daha sonra iş yerindeki yazıhane anahtarını bularak içeri girdi. Masadaki bozuk paraları ve araç anahtarını alan hırsızın rahat tavırları gözden kaçmadı. Araba anahtarını bulan hırsız iş yeri önündeki arabaya binerek gözden kayboldu.

Önce keşif yaptı, sonra anahtarı bulup otomobili çaldı...O anlar kamerada | Video

KAMERA KAYITLARINI İZLEYİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ



Aracı çalınan Hüseyin Kemal Köse, "Arabamı dayımın iş yerine bırakmıştım. İş yerine geldiğimizde aracın yerinde olmadığını gördük. Kamera kayıtlarına baktığımızda aracımızın çalındığını fark ettik. Arabamızı yeni almıştık, borcunu geçen ay bitirdik. Ailece çok üzgünüz, yetkililerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.