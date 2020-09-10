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ile 'de sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinde 'un Avrupa Yakası kıyıları ile 'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 09:51 ABONE OL
İstanbul ile Kırklareli'de sağanak uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde ise İstanbul'un Avrupa Yakası kıyıları ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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İstanbul ile Kırklareli'de sağanak uyarısı
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