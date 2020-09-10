İstanbul'da hastaneden 2.5 yaşındaki çocuğun çalınan “akciğer cihazı” bulundu

"EMNİYETİMİZ, POLİSİMİZ GÖREVİNİN BAŞINDADIR, KISA SÜREDE OLAYI DA ÇÖZDÜLER"

Cihazın bulunması hakkında konuşan doktor İlkay Uysal, "Çok mutluyuz, cihazımız çalındığında çok büyük bir karamsarlığa düşmüştük. İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürümüz Murat Çaykara beyefendi sağ olsunlar özel ekip kurdular. Bu ekip her yerde kamera görüntülerini inceleyerek sonucunda önce hırsızı sonra da cihazın bize dönmesini sağladılar. Buradan İstanbul emniyetine teşekkürlerimi bir çok olarak sunuyorum. Başta çok büyük bir karamsarlığa düştük ama düşünemiyorduk. Acaba bulunur mu? Olur mu? diyorduk. Fakat sonuç burada cihaz elimizde. Tabi ki bu bir çocuğun nefesidir, bir çocuk bununla nefes alıyor. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz, tarif edemiyorum. Böyle bir vicdansızlığı yapanın yanına kar kalmadı. Herkeste gördü ki emniyetimiz, polisimiz görevinin başındadır. Kısa sürede olayı da çözdüler. Vatandaşlarımız kesinlikle polise güvensinler. Çünkü sonuç ortada, bulunmaz, bir şey yapılmaz diye düşünmesinler. Her ne olursa olsun en ufak hırsızlığı bile polisimize bildirsinler" dedi.