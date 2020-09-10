İstanbul'da telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı!

İstanbul Polisi, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları insanları tuzağa düşürerek dolandıran bir telefon dolandırıcılığı çetesini çökertti. Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında A.;B. isimli mağduru arayan ve kendisini polis memuru olarak tanıtan telefon dolandırıcısı Aziz M. (23), A.B.'ye "Adınız terör örgütü dosyasına karıştı. Soruşturma yürütüyoruz. Paralarınızı bize teslim edin. İnceleyeceğiz" dedi. Dolandırılacağını anlayan mağdur A.B. hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü aradı ve durumu bildirerek şikayetçi oldu.



PARALAR İNCELEMEYE ALINDI



Adresi alan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Aziz M., Yusuf U. (24) ve Hüseyin A. (31) isimli telefon dolandırıcılarını suçüstü yakaladı. Mağdur A.B.'nin oturduğu binaya giren şüphelilerden birinin üzerinde 20 bin 600 lira ve bin 620 Euro ele geçirildi. Telefon dolandırıcılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen paralar incelemeye alındı. Çete üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Polis olarak gittiler; polislere yakalandılar | Video