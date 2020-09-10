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'da telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı!

'da kendilerini polis olarak tanıtan ve tuzağa düşürdükleri kişileri dolandıran bir telefon dolandırıcılığı çetesinin üyeleri, kendilerini polis olarak tanıtıp gittikleri bir adreste dolandırıcılık paralarıyla suçüstü yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 10.9.2020 14:03 ABONE OL
İstanbul'da telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı!

İstanbul Polisi, kendilerini polis veya savcı olarak tanıttıkları insanları tuzağa düşürerek dolandıran bir telefon dolandırıcılığı çetesini çökertti. Geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında A.;B. isimli mağduru arayan ve kendisini polis memuru olarak tanıtan telefon dolandırıcısı Aziz M. (23), A.B.'ye "Adınız terör örgütü dosyasına karıştı. Soruşturma yürütüyoruz. Paralarınızı bize teslim edin. İnceleyeceğiz" dedi. Dolandırılacağını anlayan mağdur A.B. hemen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü aradı ve durumu bildirerek şikayetçi oldu.

PARALAR İNCELEMEYE ALINDI

Adresi alan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Aziz M., Yusuf U. (24) ve Hüseyin A. (31) isimli telefon dolandırıcılarını suçüstü yakaladı. Mağdur A.B.'nin oturduğu binaya giren şüphelilerden birinin üzerinde 20 bin 600 lira ve bin 620 Euro ele geçirildi. Telefon dolandırıcılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen paralar incelemeye alındı. Çete üyeleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da telefon dolandırıcıları suçüstü yakalandı!
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