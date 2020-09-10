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Valiliği son dakika: İzmir’de esnek çalışma ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Valiliği esnek çalışma modeline gidiyor. Vaka sayılarındaki artışın bir nebzede olsa önlenmesi adına alınan karar neticesinde birçok iş kolu esnek çalışma modelinin ne zaman başlayacağını ve nasıl olacağını araştırmaya başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuya yönelik tüm ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; son dakik haberi! İzmir’de esnek çalışma ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 10.9.2020 11:39 ABONE OL
İzmir Valiliği esnek çalışma modeli son dakika: İzmir’de esnek çalışma ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

Ülkemizde corona virüs vaka sayısını azaltmaya yönelik bazı illerimizde uygulanıyor. Son olarak Valiliği Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kararına göre kamudaki esnek çalışma dönemine geçtiğini duyurdu. İzmir'de kamu ve özel idarelerde çalışan vatandaşlar İzmir'de esnek çalışma ne zaman başlayacak sorusuna yanıt ararken konuya yönelik detaylarda paylaşıldı. Peki İzmir'de esnek çalışma ne zaman başlayacak, nasıl olacak? esnek çalışma modeli son dakika!

İZMİR VALİLİĞİ ESNEK ÇALIŞMA MODELİ SON DAKİKA! ESNEK ÇALIŞMA MODELİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İzmir Valiliği esnek çalışma modeline geçileceğini duyurdu. İzmir'de çalışan vatandaşlar esnek çalışma modeli ne zaman başlıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 14 Eylül'den itibaren esnek çalışma modeline geçileceğini bildirirken konuyla alakalı detayları kamuoyuna duyurdu.

İzmir Valiliği esnek çalışma modeli son dakika: İzmir’de esnek çalışma ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

İZMİR'DE ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL OLACAK?

'de esnek çalışma 14 Eylül 2020 Pazartesi tarihinden itibaren başlayacak.

Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hafta başından itibaren uygulanacak esnek çalışma modelinin ayrıntılarını paylaştı.

Bu kapsamda kentte sağlık müdürlüğüne bağlı personel, kolluk kuvvetleri, AFAD'a bağlı personel, 112 Acil Çağrı merkezi müdürlüğü emrinde görevli personel ve mülki idari amirleri hariç olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı genelgeleri doğrultusunda hamile (24. hafta ile 32. hafta gebeliği bulunan) yasal süt izni kullananlar ve Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı gruplar idari izinli sayılacak.

60 yaş ve üstü personel, il müdürleri hariç olmak üzere idari izinli olacak. Engelli çalışanlardan yüzde 40 ve üzeri raporlu olan personel ikinci bir emre kadar evden çalışacak.

Diğer personel, haftalık dönüşümlü olarak çalışacak.

Dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ihtiyaç olması halinde ilde vali, ilçede kaymakam tarafından mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilebilecek.

Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri, valilik ve kaymakamlık oluru alınarak il ve ilçe yazı işleri müdürlüklerine gönderilecek.

Esnek çalışmaya tabi personel, görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılamayacak, çağrıldıkları anda göreve dönecek.

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Esnek çalışma modelleri, çalışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır.

Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir.

İlk duyuşta kulağa "fazla mesai" gibi gelse de, kurallarıyla uygulanan şirketlerde bu uygulama, çalışanları da yöneticileri de oldukça mutlu ediyor.

Esnek çalışma modellerini şu şekilde sıralayabiliriz: Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi.

İzmir Valiliği esnek çalışma modeli son dakika: İzmir’de esnek çalışma ne zaman başlayacak, nasıl olacak?

İZMİR'DE HAFTALIK DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMAK NASIL OLACAK?

'de uygulanan akıllara haftalık dönüşümlü çalışan personelleri getirdi. Vali Köşger, haftalık dönüşümlü çalışanlar için de fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında ihtiyaç olması halinde ilde vali, ilçede kaymakam tarafından mahalle denetim ekiplerinde görevlendirilebilecek bilgisini paylaştı.

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İzmir Valiliği esnek çalışma modeli son dakika: İzmir’de esnek çalışma ne zaman başlayacak, nasıl olacak?
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