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Jandarma hamile kadına doğum yaptırdı

Jandarma Uzman Onbaşı Sıhhiye , 'ın Beytüşşebap ilçesinde doğum sancıları nedeniyle Yeşilöz Üs Bölgesinden yardım isteyen 'a, uydu telefonundan doktordan aldığı talimatlarla doğum yaptırdı. Alınan bilgiye göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde göçerlik yapan Cezayir İmaç, dün öğle saatlerinde Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesine müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç'ın doğum yapmak üzere olduğunu belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 10:08 Son Güncelleme: 10.9.2020 10:31 ABONE OL
Jandarma hamile kadına doğum yaptırdı

Bunun üzerine üs bölgesinde görevli Selami Atalay tarafından hamile kadına derhal müdahale edilerek ateşi ve tansiyonu ölçüldü, ağrı kesici iğne yapıldı. Rızkıye İmaç'ın ağrılarının dinmesinin ardından 112 Acil Servis aranarak ambulans talebinde bulunuldu.

Ambulansın üs bölgesine ulaşmasının beklendiği sırada hamile kadının doğum sancıları arttı. Uydu telefonuyla doğum uzmanı ile irtibat kurularak alınan talimatlar doğrultusunda Atalay tarafından bebeğin doğumu gerçekleştirildi. Doğum yapan kadının ve yeni doğan erkek çocuğunun kontrolleri yapıldı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Anne ve bebeği, bölgeye gelen ambulans ile Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

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Jandarma hamile kadına doğum yaptırdı
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