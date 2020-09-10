Karabük'te ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3 yaralı

Karabük'te ehliyetsiz sürücü, kırmızı ışık kuralına uymayınca kazaya neden oldu. Alınan bilgiye göre, İ.Ç'nin kullandığı 78 AAL 549 plakalı otomobil ile A.Y. yönetimindeki 78 DA 588 plakalı otomobil, sanayi kavşağında çarpıştı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrasında sürücü İ.Ç, otomobilden inerek olay yerinden uzaklaştı. Kazada, her iki otomobildeki Y.D (36), B.Y. (36) ve M.Y. (6) yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, sürücü İ.Ç'nin kırmızı ışık ihlali yaptığını tespit etti. Ehliyetinin de olmadığı anlaşılan sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, kırmızı ışık ihlali ve kaza yeri terkten adli ve idari işlem yapıldı.

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