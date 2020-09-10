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Kaza sonrası kavga çıktı, korona unutuldu

'da maddi hasarlı trafik kazasının ardından anlaşamayan araç sürücüler ve yakınları arasında kavga çıktı. Kavgada koronavirüs hiçe sayılırken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 14:05 ABONE OL
Kaza sonrası kavga çıktı, korona unutuldu

Olay, geçen hafta Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Kumla yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler, hatalı olan tarafın kim olduğu konusunda anlaşamadı.

KORONAYI UNUTUP BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sürücüler arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada koronavirüs unutuldu. Kavga, trafik polisleri ve vatandaşların araya girmesinin ardından son buldu. Kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaza sonrası kavga çıktı, korona unutuldu
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