Kaza sonrası kavga çıktı, korona unutuldu

Olay, geçen hafta Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Kumla yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler, hatalı olan tarafın kim olduğu konusunda anlaşamadı.

KORONAYI UNUTUP BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Sürücüler arasından çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada koronavirüs unutuldu. Kavga, trafik polisleri ve vatandaşların araya girmesinin ardından son buldu. Kavga anı bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.