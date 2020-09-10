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'de oto hırsızlık çetesi operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

'de, çaldıkları otomobilleri, şase numaralarını değiştirdikten sonra satan hırsızlık çetesine yönelik 'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 19:45 Son Güncelleme: 10.9.2020 21:09 ABONE OL
Kocaeli'de oto hırsızlık çetesi operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde 6 Eylül'de meydana gelen park halindeki tırın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda oto hırsızlık çetesi üyesi olduğu belirlenen S.Y, D.S, F.H ve A.G'yi, İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Operasyonda, çalınan tır, motor ve şase numarası değiştirilmiş olarak ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin oto hırsızlık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

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Kocaeli'de oto hırsızlık çetesi operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
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