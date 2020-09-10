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Koronavirüsü umursamadan sokakta sigara içen adama ceza!

Uzmanlar, koronavirüs tehlikesine karşı sosyal mesafe ve maske konusunda sürekli uyarıda bulunuyor. Ancak bazı vatandaşlar ya hiç maske takmıyor ya da maskeyi çenesinde veya kolunda tutuyor. Bazı kişiler ise tehlikeye aldırış etmeden çok sayıda kişinin bulunduğu açık alanlarda sigara içiyor. 'de ibretlik bir olay yaşandı. Kentin en işlek caddelerinden birinde sigara içen Fatih S. isimli vatandaşa ekipler tarafından cezai işlem uygulandı. Fatih S., ceza karşısında çılgına döndü.

İHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 12:15 ABONE OL
Koronavirüsü umursamadan sokakta sigara içen adama ceza!

Kayseri'de yapılan maske denetimlerinde, sigara içmek için maskesini takmayan bir vatandaş cezadan kurtulamadı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın Cumhuriyet Meydanı'nda başlattığı denetimler sırasında sigara içmek için maskesini takmayan Fatih S. isimli vatandaşa ekipler tarafından cezai işlem uygulandı.

"MANYAK MISINIZ?"

Polis ekipleri tarafından kimliği istenilen Fatih S., polislere sinirlenerek "Manyak mısınız? Deli misiniz" diye tepki gösterdikten sonra sigarasını yere atsa da ceza yemekten kurtulamadı.

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Koronavirüsü umursamadan sokakta sigara içen adama ceza!
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