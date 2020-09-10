Minibüs şoföründen koronaya karşı 'püskürtmeli' koruma

Dezenfekte etmek için tüm yolcuların araçtan inmesini beklediklerini dile getiren Mahmutoğlu "Dezenfektanların insan sağlığına zararlı olduğu söylendiği için sadece minibüs boşken kullanılıyor. Minibüse yolcu binmeden önce güzelce dezenfekte ediliyor. Akabinde yolcu tamamen indikten sonra tekrar dezenfekte ediliyor. Bu sayede umuyoruz ki Covid-19 virüsünü burada yenmiş oluyoruz. Ufak maliyetlerle büyük hastalıkların önüne geçmiş olduk" şeklinde konuştu.



Kurdukları dezenfektasyon sisteminin tüm kapalı alanlarda kurulabileceğini dile getiren Mahmutoğlu "Bu sistemi öğrenci servislerinde, taksilerde de kurabiliriz. İş yerlerinde de bu sistem kurulabilir. Okullara da entegrasyon yapılabilir. Sistem basit ve bu şekilde ilerliyor. Düşünün ki kendinizi bir tuşa basıp yüksek maliyetlerle yapılan ilaçlamaları yapabileceksiniz. Sadece uzaktan kumanda ile iş yerinizi, aracınızı dezenfekte etmiş olacaksınız" diye konuştu.