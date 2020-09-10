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Motosiklet çocuk parkının içinde alev alev yandı

'ın Kuşadası ilçesinde bir motosiklet çocuk parkının içinde alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 08:39 Son Güncelleme: 10.9.2020 08:41 ABONE OL
Motosiklet çocuk parkının içinde alev alev yandı

Olay saat 04.00 sıralarında Türkmen Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkından alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 110 ekiplerine bildirdi. Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çocuk parkı içerisinde alev alev yanan motosiklete kısa süre içerisinde müdahele etti.

BİRİLERİ YAKMIŞ OLABİLİR

Söndürme çalışmalarının ardından polislerin yaptığı şase sorgulamasında motosikletin Thomas adında yabancı uyruklu vatandaşa ait olduğu ve 09 MA 538 plakalı misafir araç olduğunu tespit etti. Kullanılamaz hale gelen motosikletin birileri tarafından yakıldığı düşünülüyor.

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Motosiklet çocuk parkının içinde alev alev yandı
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