Ormanlar alev alev

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklarla birlikte yurtta bir çok bölgede orman yangını çıktı. Hatay, Adana, Çanakkale, Antalya, Tekirdağ ve Bursa'da meydana gelen orman yangınlarına ekipler müdahale etti. Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5 Eylül'de başlayan yangın, 93 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınla mücadele çalışmalarını, yerli ve milli donatılara sahip Orman Yangın Komuta Aracı'ndan koordine etti. Adana'nın Pozantı ilçesindeki Eskikonacık Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde çıkan yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi müdahale etti. 6 helikopter, 1 uçak, 30 arazöz ile 250 kişilik personel ve bölge halkı, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı evler boşaltıldı. Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı kırsal Gölbaşı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çanakkale'de Gelibolu'ya bağlı Kavakköy beldesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın hızla çevreye yayıldı. Yangın, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı. Biga'nın Kaşıkçıoba köyü civarındaki orman arazisinde de yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Antalya'nın Aksu ilçesinde Yurtpınar Mahallesi'ndeki arazide çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.