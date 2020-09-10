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Özel halk otobüsünde kedi paniği! Kafesinden kaçtı aracı birbirine kattı

Ümraniye'de özel halk otobüsünde enteresan bir olay yaşandı. Sahibinin kafese koyarak halk otobüsüne bindirdiği yavru kedi, kafesinden çıkarak şoför kabininin olduğu alana doğru kaçtı.Otobüs şoförü bir an paniğe kapıldı ve ne yapacağını bilemedi. Neyse ki bir kaza yaşanmadan şoför aracı durdurdu. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 15:37 Son Güncelleme: 10.9.2020 16:05 ABONE OL
Özel halk otobüsünde kedi paniği! Kafesinden kaçtı aracı birbirine kattı

Olay geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de yaşandı. Bir kadın kafes içine koyduğu yavru kedisiyle Çekmeköy Kadıköy seferini yapan bir özel halk otobüsüne bindi. Otobüs seyir halinde ilerlediği sırada yavru kedi bir anda kafesinden çıktı. Şoför kabininin olduğu alana doğru kaçan kedi, kısa süreli panik yarattı.

ŞOFÖR BİR AN PANİĞE KAPILDI

Otobüs şoförü bir anda kabinine gelen kediden korksa da otobüsü güvenli bir şekilde durdurabildi. Kedinin sahibi ise evcil hayvanını tekrar kafesine koydu. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Özel halk otobüsünde kedi paniği! Kafesinden kaçtı aracı birbirine kattı
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