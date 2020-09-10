Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak? Pastırma sıcakları…

Ekim ayının sonunda başlayan pastırma sıcakları halk arasında merak konusu oldu. Sonbahar etkilerinin yavaş yavaş etkilerini gösterdiği şu günlerde pastırma sıcakları vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Peki, Pastırma sıcakları ne zaman? İşte detaylar

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakin ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.

Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.