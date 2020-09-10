Toplum içinde ismen bilinse de ne işe yaradığı çok fazla bilinmeyen bir alet olan periskop, tarihten günümüze pek çok farklı alanda kullanılmıştır. Fransız dilinden Türkçe 'ye kazandırılmış olan periskop kelimesi bir aleti temsil etmektedir. Peki, Periskop nedir, ne işe yarar? Periskop nasıl yapılır?

PERİSKOP NEDİR?

Fransız Dilinden Türkçeye giren bir kelime olan periskop, emniyetli mesafelerden hedefi görünmeden incelemeye yarayan optik bir alettir.

PERİSKOP NE İŞE YARAR?

Deniz ve kara savaşlarında çokça kullanılma maksadıyla üretilen periksop, günümüzde denizaltıların su altında gözü olarak kullanılmaktadır.

PERİSKOP NASIL YAPILIR?

Evde oturduğunuz yerden basit yapılı bir periskop yapabilirsiniz. Peki, periskop nasıl yapılır?

İşte yanıtı;

Gerekli Malzemeler:

-Ayna 2 adet

-Mukavva (Plastik su borusu da kullanabilirsiniz.)

-Siyah fon kağıdı

-Dış kısım için kaplama kağıdı

-Makas

-Maket bıçağı

-Yapıştırıcı

Yapılışı: