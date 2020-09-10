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Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı

Kaçakçılık Polisleri, Başakşehir İlçesi'nde "Piton Yılanı" satışı yapılan bir adrese baskın yaptı. Altı Piton Yılanı ele geçirildi. Piton Yılanları'nı sosyal medya üzerinden satışa çıkartan iki şüpheli yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 10.9.2020 17:04 Son Güncelleme: 10.9.2020 17:17 ABONE OL
Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı

Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir adreste Ürdün ve Mısır uyruklu iki şüphelinin sosyal medya üzerinden "Piton Yılanı" satışı yaptıklarını ve söz konusu yılanları ikametlerinde beslediklerini tespit etti.

Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı

Tespiti Sanal Devriye Polisleri yaptı. Adrese operasyon düzenleyen Kaçakçılık Polisi; 1'i 4.17 metre, 1'i üç metre, 1'i bir metre, 3'ü de 50 santimetre olmak üzere toplamda altı Piton Yılanı ele geçirildi.

Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı

YILANLAR MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Muhafaza altına alınan söz konusu yılanların satışının "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti'ne İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında yasak olduğu ifade edildi. İki şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı

Muhafaza altına alınan yılanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. İncelemelerin devam ettiği vurgulandı.

Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı

Yılanların muhafaza altına alındığı anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

Sosyal medyadan satışa çıkardılar... 6 Piton Yılanı ile suçüstü yakalandılar | Video

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Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı
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