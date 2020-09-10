Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Başakşehir İlçesi'nde bulunan bir adreste Ürdün ve Mısır uyruklu iki şüphelinin sosyal medya üzerinden "Piton Yılanı" satışı yaptıklarını ve söz konusu yılanları ikametlerinde beslediklerini tespit etti.
Tespiti Sanal Devriye Polisleri yaptı. Adrese operasyon düzenleyen Kaçakçılık Polisi; 1'i 4.17 metre, 1'i üç metre, 1'i bir metre, 3'ü de 50 santimetre olmak üzere toplamda altı Piton Yılanı ele geçirildi.
YILANLAR MUHAFAZA ALTINA ALINDI
Muhafaza altına alınan söz konusu yılanların satışının "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticareti'ne İlişkin Sözleşme" (CİTES) kapsamında yasak olduğu ifade edildi. İki şüpheli de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı ve haklarında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.
Muhafaza altına alınan yılanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. İncelemelerin devam ettiği vurgulandı.
Yılanların muhafaza altına alındığı anlar polis kameralarına böyle yansıdı.
Sosyal medyadan satışa çıkardılar... 6 Piton Yılanı ile suçüstü yakalandılar | Video