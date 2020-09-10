Piton yılanı satan kişiler suçüstü yakalandı

Tespiti Sanal Devriye Polisleri yaptı. Adrese operasyon düzenleyen Kaçakçılık Polisi; 1'i 4.17 metre, 1'i üç metre, 1'i bir metre, 3'ü de 50 santimetre olmak üzere toplamda altı Piton Yılanı ele geçirildi.