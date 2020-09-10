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Rektör , sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , adına açılan sahte sosyal medya hesabıyla dolandırıcılık yapıldığı uyarısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 16:03 ABONE OL
Rektör Özlenen Özkan, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı

Rektör Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adını kullanarak mesajlar gönderen sahte hesabın ekran görüntülerini paylaşarak, "Bana ait olmayan bu hesaptan dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir. Yasal işlemler başlatılmıştır. Lütfen itibar etmeyin." ifadelerini kullandı.

Paylaşılan ekran görüntülerinde, "ozlenenozlkan" isimli sahte sosyal medya hesabını yönetenlerin, temas kurdukları kişiden, gelen mesaja "Evet" yazarak 120 lira tutarındaki ödemeye onay vermesini istedikleri görülüyor.

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Rektör Özlenen Özkan, sosyal medyada ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılığa karşı uyardı
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