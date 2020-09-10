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Sarıyer'de otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü

Sarıyer'de otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Sokak sakinleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 17:14 Son Güncelleme: 10.9.2020 18:35 ABONE OL
Sarıyer'de otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü

Kaza Baltalimanı Mahallesi Kırlangıç Sokak'ta saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Kaynak Sokak'ta Salih Avşar'ın park halindeyken bindiği otomobili henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağıya kaymaya başladı. Kırlangıç Sokak'ta kaldırıma çarpan otomobil sürücüsüyle birlikte 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü.

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Gürültüyü duyan sokak sakinleri evin bahçesinde ters dönmüş otomobil görerek yardımı koştu Sürücüyü otomobilden sıkıştığı yerden çıkartan sokak sakinleri durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Sarıyer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Sürücünü hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Sarıyer'de otomobil 15 metre yükseklikten evin bahçesine düştü
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