Sigarayı bahane edip maske takmayanlar yandı! Ordu’da kalabalık caddelerde sigara yasağı

Ordu Valisi Tuncay Sonel şehrin kalabalık bölümlerindeki bazı sokaklarda sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı. Vali Sonel'in şehirdeki Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal medya hesabı twettırdan açıkladığı bazı önlemler şöyle:



1.Pozitif ve temaslı vatandaşlarımızdan toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan olursa bunlar belirlenecek olan KYK yurtlarına alınacak ve karantina süreleri tamamlatılacaktır.

Yurtlarda kalma süreleri boyunca da oluşan masrafları kendilerinden tahsil edilecektir.



2.Ordu'da vatandaşlarımızın yoğun olduğu Sırrı Paşa(Fidangör), Süleyman Felek, İsmet Paşa Caddeleri ve Sahil Bandında Covid-19 salgınını önlemek, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla, pandemi döneminde sigara içmek yasaklanmıştır.

3. Covid-19 salgınında risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sağlığı için her gün 10.00-22.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına; diğer vakitlerde ise evlerinde kalmaları kararları alınmıştır.