Şikayetini geri çekmeyen sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı

"YA SENİ ÖLDÜRÜRÜM YA DA SEVDİKLERİNE ZARAR VERİRİM"

Köpeği ölen Kader T., "Ayın 2'sinde beni darp ettiği için Selman T. hakkında şikayetçi olmuştum. Dün sabah saatlerinde evime geldi. 'Şikayetini geri alacak mısın?' dedi. Bende olumsuz yanıt verince saat 11.00 sıralarında beni darp etti ve evi dağıttı. Daha sonra köpeğime tekme attığını gördüm. Bana, 'Ya şikayetini geri alırsın ya seni öldürürüm ya da sevdiklerine zarar veririm' dedi. Ben şok içerisindeyken köpeğimi aldığını ve balkondan attığını gördüm" dedi.

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"DAHA ÖNCE DE APARTMAN BOŞLUĞUNA ATMIŞTI"

Sevgilisi Selman T.'nin daha önce de köpeğini binanın apartman boşluğuna attığını belirten Kader T., "Sabah köpeği dışarıya çıkarırken apartman boşluğuna attı ve köpeğimin dişleri kırıldı" dedi. Kader T.'nin yan binasında oturan komşusu Sevgi Çiftçi ise, "Bir ses geliyordu. Dışarı çıktık baktık ses oradan geliyor. Adam mavi bir şey bağladı köpeğe. Köpeği attı.

Önce köpek mi çocuk mu çıkaramadım. Ses geldi ama. Baktım köpek yerde kıvranıyor, hemen suyu alıp koştum ve ağzına su verdim. Kader abla bağırdı 'Köpeğim yaşıyor mu?' diye. Gelemiyordu, çünkü ayakları titriyordu. 'Evet yaşıyor' dedim.

Kucağına alarak apartmana çıktı. Köpek buradan giderken yaşıyordu" dedi. Selman T.'nin olaydan sonra evden koşarak kaçması ve köpeğin düştüğü anlar apartmanlarda bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.