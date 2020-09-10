Silahla yaraladığı eşinin yattığı hastanede yakalanan sanığın yargılanmasına devam edildi

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme, müşteki Ayşe Gül Cora'nın gelecek celse hazır edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Ayşe Gül Cora ile sanık Hasan Engin Cora'nın 33 yıllık evli oldukları, iki çocuklarının bulunduğu belirtilerek, sanığın eşine gönderdiği mesajlarla ölümle tehdit ettiği, suç tarihi olan 5 Haziran 2019'da ruhsatsız tabancasıyla Samsun'dan İstanbul'a geldiği anlatıldı.

İddianamede, olay tarihinde sanık Hasan Engin Cora'nın eşini takip ederek ısrarla konuşmak istediğini söylediği ancak müştekinin bu durumu kabul etmediği kaydedilerek, sanığın "Üzerimde silah var, vururum." diyerek tehdit ettiği müştekinin de "Zaten ben ölmüşüm, korkmuyorum." şeklinde karşılık verdiği aktarıldı. Cora'nın tabancasıyla eşine ateş ettiği, mermilerden 6'sının müştekinin vücuduna isabet ettiği, olay sonrasında sanığın kaçıp saklandığı ifade edilen iddianamede, yaralanan müşteki Ayşe Gül Cora'nın hastaneye götürüldüğü aktarıldı. İddianamede, 7 Haziran 2019'da sanığın, eşinin yaşadığını öğrenmesi üzerine tabancayla hastaneye gittiği ancak şüpheli hareketler yapması üzerine polis tarafından yakalandığı kaydedildi.

İddianamede, sanık Hasan Engin Cora'nın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etmek" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından 23 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.