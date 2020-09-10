AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF yaz okulu online sınav sonuçları açıklanma tarihi

AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika haberleri, açık öğretim fakültesi öğrencileri tarafından yakından takip ediliyor. Sınavları tamamlayan binlerce öğrenci, AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları sonucu açıklandı mı? İşte, yapılan son resmi açıklamalara göre detaylar...

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık üniversite öğrencileri AÖF yaz okulu sınav sonuçlarını sorgularken bir yandan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. AÖF sınav sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli değil. Konuya dair bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.