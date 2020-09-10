Son dakika deprem haberleri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gerçekleşen depremin saati dün gece 22:32 olarak belirtildi. Depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu ifade edildi. AFAD verilerine göre aynı bölgede saat 22.23'te de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki depremi de 9 Eylül'de saat 00:57'de yaşandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi. İşte son depremler listesi...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Uzmanlar da, yaşanan 4.2'lik depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. atv canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Her meydana gelen deprem, büyük deprem gelecekmiş gibi bir beklenti geliyor. Ama bu deprem ana kol üzerinde değild. Yani kuzey Anadolu Fayı'nın tam üzerinde değil. Güneyinde kalıyor. Sistem olarak aynı olsa bile ana fay üzerinde değil. Bu iyi bir haber. Daha önceki, aylar önce aynı bölgede deprem meydana gelmişti. Bu depremleri meydana getiren fay, Kuzey Avrupa fayı ile kesişiyor. Paralellik arz etmiyor. Bu depremler şunu söylüyor. Bu fayın canlı olduğu gösteriyor. Yani depreme iyi hazırlanın diyor.

Son dakika haberi: İstanbul gece 4.3'lük Tekirdağ depremi ile sallandı! AFAD ve Kandilli verileri ile Marmara Denizi depremi detayları

İstanbulluların şanssızlığı şu, şehrin altından fay zonu geçiyor. Biz Marmara'daki bir büyük depremden etkilenmeyi bekliyoruz. Ama bizim kaygılarımızın nedeni yapı stoğumuzdaki zafiyetler. Zemin jeolojik durumundan kaynaklı zafiyetler. İnsanların çok olması ile yapı stoğunun çok olması bizi endişelendiriyor gayet tabii. 2020'ye çok hızlı girdik. 4'te büyük deprem sayısı ilk üç ayda 1 yıllık sayıyı doldurdu. Dolayısıyla bu bize ciddi bir uyarı olması gerekir."