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: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile listesi

Son günlerde üst üste yaşanan depremlerden sonra AFAD ve Kandilli listesi daha çok takip ediliyor. Dün sabaha karşı Tekirdağ'da gerçekleşen deprem İstanbul'da da hissedilmişti. Salı günü de Malatya'da 4.6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Pütürge olduğu depremin ardından artçı sarsıntılar devam etti. ve AFAD - listesi burada...

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Son dakika deprem haberleri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde gerçekleşen depremin saati dün gece 22:32 olarak belirtildi. Depremin büyüklüğünün 4.1 olduğu ifade edildi. AFAD verilerine göre aynı bölgede saat 22.23'te de 3.5 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki depremi de 9 Eylül'de saat 00:57'de yaşandı. Depremin merkez üssünün Marmara Denizi olduğu ifade edildi. İşte son depremler listesi...

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Uzmanlar da, yaşanan 4.2'lik depremin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. atv canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Her meydana gelen deprem, büyük deprem gelecekmiş gibi bir beklenti geliyor. Ama bu deprem ana kol üzerinde değild. Yani kuzey Anadolu Fayı'nın tam üzerinde değil. Güneyinde kalıyor. Sistem olarak aynı olsa bile ana fay üzerinde değil. Bu iyi bir haber. Daha önceki, aylar önce aynı bölgede deprem meydana gelmişti. Bu depremleri meydana getiren fay, Kuzey Avrupa fayı ile kesişiyor. Paralellik arz etmiyor. Bu depremler şunu söylüyor. Bu fayın canlı olduğu gösteriyor. Yani depreme iyi hazırlanın diyor.

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İstanbulluların şanssızlığı şu, şehrin altından fay zonu geçiyor. Biz Marmara'daki bir büyük depremden etkilenmeyi bekliyoruz. Ama bizim kaygılarımızın nedeni yapı stoğumuzdaki zafiyetler. Zemin jeolojik durumundan kaynaklı zafiyetler. İnsanların çok olması ile yapı stoğunun çok olması bizi endişelendiriyor gayet tabii. 2020'ye çok hızlı girdik. 4'te büyük deprem sayısı ilk üç ayda 1 yıllık sayıyı doldurdu. Dolayısıyla bu bize ciddi bir uyarı olması gerekir."

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Son dakika deprem haberleri: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler listesi
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