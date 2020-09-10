SON DAKİKA | Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu: Bu sene yüz yüze eğitim olacak mı?

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| Yeni dönemde ? MEB duyurdu: Bu sene olacak mı?

Son dönemde corona virüs vaka sayısının artmasından sonra okulların açılıp açılmayacağı hakkında araştırmalar da arttı. açıklamalarında bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öncelikle okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağını daha sonra da sınıftaki öğrenci sayısındaki azalma ile birlikte yüz yüze eğitimi genele yaymayı planladıklarını ifade etti. Bu plan doğrultusunda sorusunun cevabı da belli oldu. İlk 21 Eylül Pazartesi günü yapılacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.9.2020 07:26 Son Güncelleme: 10.9.2020 07:27 ABONE OL
Son dakika gelişmesi: 2020-2021 dönemi okullar ne zaman açılacak? Bu dönem yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Tüm dünyada hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüsün en çok etkilediği alanlardan biri de eğitim dünyası oldu. EBA TV ile birlikte başarılı bir uzaktan eğitim süreci geçirildi. , ne zaman başlıyor? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde tüm bu soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Yüz yüze eğitimde velilerin onayının son derece önemli olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, diğer sınıflar ve kademlerde eğitim öğretime başlama süreci hakkında değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

SON DAKİKA HABERİ: OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Son dakika gelişmesi: 2020-2021 dönemi okullar ne zaman açılacak? Bu dönem yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamasına göre ilk olarak 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Veli rızasının önemine dikkat çeken Ziya Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini ifade etti.

İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'UN AÇIKLAMASI!

"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.

Son dakika gelişmesi: 2020-2021 dönemi okullar ne zaman açılacak? Bu dönem yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.

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Son dakika gelişmesi: 2020-2021 dönemi okullar ne zaman açılacak? Bu dönem yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.

Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.

Son dakika gelişmesi: 2020-2021 dönemi okullar ne zaman açılacak? Bu dönem yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.

Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül'de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız."

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SON DAKİKA | Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu: Bu sene yüz yüze eğitim olacak mı?
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