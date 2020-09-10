SON DAKİKA | Yeni dönemde okullar ne zaman açılacak? MEB duyurdu: Bu sene yüz yüze eğitim olacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yüz yüze eğitim ilk olarak 21 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Veli rızasının önemine dikkat çeken Ziya Selçuk, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uyum haftasında bir gün daha sonra ise haftada iki gün olacak şekilde okula gideceklerini ifade etti.

İŞTE MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'UN AÇIKLAMASI!

"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.