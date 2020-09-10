Son dakika haberi... Adana'da evinde 257 kök kenevir yetiştirdi: "Şeker hastalığıma iyi geliyor, kaynatıp içiyorum" dedi!

Adana'dan gelen haber herkesi şok etti. Evinde uyuşturucu yetiştiren Zekayi Ç., yakalanınca şeker hastalığına iyi geldiği için yetiştirdiğini ifade etti. Akıllara durgunluk veren bu savunma sonrasında bu haber sosyal medyada günün en çok paylaşılan konularından biri oldu. Kurutulmuş uyuşturucu, hassas terazi ve hint keneviri bulunan evin sakini Zekayi Ç. tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları...