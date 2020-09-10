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haberi... 'da evinde 257 kök yetiştirdi: "Şeker hastalığıma iyi geliyor, kaynatıp içiyorum" dedi!

Evinde esrar yetiştirdi yakalanınca 'şeker hastalığıma iyi geliyor' dedi. İlginç olay 'nın Yüreğir ilçesinde yaşandı. bilgisine göre ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri 59 yaşındaki Zekayi Ç.'nin evine baskın yaptı. Baskın sonucunda evin bahçesinde 257 kök hint keneviri bulundu. Nöbetçi mahkemeye sevk edilip tutuklanan Zekayi Ç., ifadesinde kenevirleri kaynatıp içtiğini şeker hastalığına iyi geldiğini belirtti.

DHA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 14:32 Son Güncelleme: 10.9.2020 14:34 ABONE OL
Son dakika haberi... Adana'da evinde 257 kök kenevir yetiştirdi: Şeker hastalığıma iyi geliyor, kaynatıp içiyorum dedi!

'dan gelen haber herkesi şok etti. Evinde uyuşturucu yetiştiren Zekayi Ç., yakalanınca şeker hastalığına iyi geldiği için yetiştirdiğini ifade etti. Akıllara durgunluk veren bu savunma sonrasında bu haber sosyal medyada günün en çok paylaşılan konularından biri oldu. Kurutulmuş uyuşturucu, hassas terazi ve hint keneviri bulunan evin sakini Zekayi Ç. tutuklandı. İşte haberinin detayları...

Son dakika haberi... Adana'da evinde 257 kök kenevir yetiştirdi: Şeker hastalığıma iyi geliyor, kaynatıp içiyorum dedi!

'da evinin bahçesinde yetiştiren vatandaş, yapmış olduğu savunmada "Şeker hastasıyım. Kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp suyunu içtim. Çok da faydasını gördüm" dedi.

Adana'da evinin bahçesinde 257 kök hint keneviri yetiştiren Zekayi Ç. (59), "Ben şeker hastasıyım. Bu bitkinin hastalığıma iyi geldiğini öğrenince evimin bahçesinde yetiştirip, kurutup içtim. Hastalığıma çok iyi geldi" dedi.

Son dakika haberi... Adana'da evinde 257 kök kenevir yetiştirdi: Şeker hastalığıma iyi geliyor, kaynatıp içiyorum dedi!

Olay, Yüreğir İlçesi Haydaroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, müstakil evin bahçesinde ekili halde 257 kök hint keneviri ele geçirdi. Ayrıca evde yapılan arama, hassas terazi ve çamaşır ipinde kurutulmuş halde uyuşturucuya el koydu.

Son dakika haberi... Adana'da evinde 257 kök kenevir yetiştirdi: Şeker hastalığıma iyi geliyor, kaynatıp içiyorum dedi!

"KAYNATIP İÇTİM, ÇOK DA FAYDASINI GÖRDÜM"

Gözaltına alınan Zekayi Ç. "Şeker hastalığıma çare ararken 6 ay önce çalıştığım yerde hint kenevirinin hastalığıma iyi geldiğini Suriyeli arkadaşımdan öğrendim. O günden sonra evimin bahçesi ektim. Daha sonra kuruttuğum uyuşturucuyu kaynatıp suyunu içtim. Çok da faydasını gördüm" dedi.Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Son dakika haberi... Adana'da evinde 257 kök kenevir yetiştirdi: "Şeker hastalığıma iyi geliyor, kaynatıp içiyorum" dedi!
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