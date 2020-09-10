Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 10 Eylül

Son dakika haberi: 'de ! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 10 Eylül

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'in Girit Adası açıklarında 4.2 şiddetinde bir meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında meydana gelen deprem, yerin 5.7 km derinliğinde ve 4.2 şiddetinde gerçekleşti. son depremler verilerine göre ise depremin şiddeti 3.2, derinliği 10 km olarak açıklandı.

Giriş Tarihi: 10.9.2020 14:01 Son Güncelleme: 10.9.2020 14:04 ABONE OL
Son dakika haberi: Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 10 Eylül

Son dakika deprem haberi... Kandilli Rasathanesi son depremler sayfasından elde edile verilere göre, Akdeniz'inn Girit Adası açıklarında 4.2 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.2 olarak kamuoyuna duyururken derinliğini 5.7 km olarak paylaştı.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

AFAD son depremler verilerine göre ise, Akdeniz'de meydana son dakika depremi 3.2 şiddetinde ve 10 km derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER TIKLAYINIZ

Son Dakika Haber: İstanbul'da hissedilen Marmara Depremi sonrası flaş açıklama! Prof. Ersoy: "Daha büyük bir depremi..."

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 10 Eylül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA