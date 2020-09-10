Son dakika haberi: Akdeniz'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 10 Eylül

Son dakika deprem haberi... Kandilli Rasathanesi son depremler sayfasından elde edile verilere göre, Akdeniz'inn Girit Adası açıklarında 4.2 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi, depremin şiddetini 4.2 olarak kamuoyuna duyururken derinliğini 5.7 km olarak paylaştı.

SON DAKİKA! AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

AFAD son depremler verilerine göre ise, Akdeniz'de meydana son dakika depremi 3.2 şiddetinde ve 10 km derinlikte gerçekleşti.

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